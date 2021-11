경기도, '연내 택시요금 인상 보류'‥ 인건비 감소 주원인

내년 수도권 조정 상황 등 고려해 요금 조정 검토

[아시아경제 라영철 기자] 경기도가 코로나19 확산과 운송 원가 감소 등을 고려해 연내 택시요금 인상을 보류하기로 했다.

도는 "지난 4월부터 이달 초까지 원가 산정 전문 용역기관인 (재)한국산업경제정책연구원에 의뢰해 올해 경기도 택시 운송원가 산정과 분석 용역 결과를 검토했다"며 30일 이같이 밝혔다.

도에 따르면 용역 결과, 대당 운송 원가는 올해 기준 23만 670원으로 2018년 24만 6352원보다 6.37%(1만 5682원) 줄었다.

이는 지난해 1월부터 시행한 '전액관리제'와 코로나19 장기화로 운수 종사자들의 평균 인건비가 감소한 탓으로 분석됐다.

이에 현 운임·요율 체계 하에서 영업률 개선 등을 통한 운송원가 보전이 가능할 것이라는 용역사 의견과 정부의 공공물가 안정 정책을 고려해 연내 인상을 보류키로 결정했다.

다만, 내년에는 유류비 상승 등 물가상승 요인과 코로나19 확산세 등 환경변화, 수도권 조정 상황을 고려해 운임·요율을 보완 조정할 방침이다.

도 관계자는 "공공물가 안정의 필요성과 운송원가 감소 등을 종합적으로 감안해 연내 요금 인상을 하지 않기로 결정했다"면서 "서비스 개선, 운수종사자 처우 개선이 필요한 만큼, 내년에는 이를 면밀히 파악해 조정 여부를 검토할 것"이라고 말했다.

