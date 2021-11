[포토] 함께 이겨낼 이웃이 있어 행복합니다

[서울시 자치구 포토 뉴스]2021년 금천구 사회복지박람회 공모전 시상식 개최... 유동균 마포구청장 29일 오후 2시 국회 의원회관 제1소회의실에서 개최된 ‘K-pop 발전을 위한 바람직한 방향은?’ 토론회 참석



[아시아경제 박종일 기자] 금천구(구청장 유성훈)는 29일 오후 2시 금천구청 대강당에서 2021년 금천구 사회복지박람회 공모전 시상식을 개최했다.

금천구는 지역사회 복지증진을 위해 노력해 온 사회복지 유공자를 격려하기 위해 매년 구청 광장에서 ‘금천 복지나눔 한마당’ 축제를 개최해왔다. 당초 9월 개최 예정이었지만 코로나19 확산 방지를 위해 사회복지박람회 공모전으로 간소화해 진행하게 됐다.

공모는 ▲코로나19로 변화된 복지전달체계 동영상(단체) ▲재능기부 동영상 ‘숨은 고수를 찾아라’ ▲나눔활동 체험 수기 ▲나눔활동 체험 사진 총 4개 부문으로 나뉘어 시행됐다.

이날 시상식에서는 동영상 단체 부문에서 대상을 차지한 금천누리종합사회복지관 ‘코로나 환경에 대처해 변화된 복지서비스 전달체계’와 개인 부문 대상인 ‘민속악’ 재능기부 영상을 소개했다. 이어서 임동채 금천구 지역사회보장협의 위원장이 부문별 수상자 14명에게 표창장을 수여하고 기념촬영을 했다.

유성훈 금천구청장은 “코로나19의 어려운 상황에서도 현장에서 지역복지를 위해 헌신해 온 분들께 감사의 마음을 전한다”면서 “해마다 구청 광장에서 많은 구민들이 모여 ‘금천 복지나눔 한마당’ 축제를 열었는데 내년에는 구민 모두가 주인공이 돼 참여할 수 있길 바란다”고 말했다.

유동균 마포구청장이 29일 오후 2시 국회 의원회관 제1소회의실에서 개최된 ‘K-pop 발전을 위한 바람직한 방향은?’ 토론회에 참석했다.

정청래 마포을 국회의원이 주최, 대한가수협회, 한국음악저작권협회, 한국음악실연자협회, 한국음악콘텐츠협회 주관으로 마련된 이번 토론회는 대중가요계 불공정한 저작권료 분배율과 각 협회 입장 및 대중가요계 현실에 대해 함께 논의하기 위해 마련됐다.

토론은 정청래 국회의원이 좌장을 맡고, 최진원 대구대 교수가 발제를 맡아 진행됐다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr