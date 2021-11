중흥건설, 월계동 재건축·의정부 가능동 가로주택 수주

올해 도시정비사업 누적 7200억원 수주 전망

중흥건설그룹은 서울 노원구 월계동과 의정부 가능동 일대 도시정비사업을 잇따라 수주했다고 29일 밝혔다.

중흥건설그룹이 지난 27일 시공사로 선정된 '월계동 재건축정비사업'은 노원구 월계동 487-17 일대에 지하 2층∼지상 20층, 총 5개 동, 355가구의 아파트를 짓는 사업이다. 도급액은 약 670억원이고, 2022년 착공을 목표로 사업을 추진 중이다.

같은 날 '녹양역세권 가능동 가로주택정비사업'에서도 시공사로 선정됐다. 이 사업은 의정부 가능동 80-7 일대에 지하 2층~지상 27층, 총 3개동, 203가구의 아파트를 조성하는 사업으로 도급액은 477억원 규모다.

또한 사업지와 인접한 의정부 가능동 77-1 일원 가로주택정비사업(198가구)까지 수주할 계획으로, 합산하면 약 400가구에 도급액은 총 950억원 규모다.

중흥건설그룹은 지난 10월 ▲구미시 송정동 벨라아파트 재건축 ▲인천 계양구 효성동 상록삼익세림 재건축 ▲부천시 원종동 가로주택정비사업 ▲부천시 오정동 가로주택정비사업 시공을 수주한 바 있다.

중흥건설그룹은 수도권 및 지방 도시에서 중대형 정비사업 외 소규모 재건축사업과 가로주택정비사업을 중심으로 꾸준한 수주실적을 올리며 올해 약 7200억원의 도시정비사업을 수주할 것으로 예상된다.

송종만 중흥건설그룹 도시정비사업 전무는 "서울과 수도권을 비롯한 전국 각지에서 정비사업 수주에 역량을 집중하고 있다"며 "올해 수주전에서 선전하고 있는 만큼 향후 만족도 높은 아파트를 선보일 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.

한편 중흥건설그룹은 지난 2015년 도시정비사업부를 신설해 첫해에 1조1000억원 이상의 수주액을 기록했으며, 현재까지 5조원 이상의 도시정비사업 수주고를 기록 중이다.

