보령A&D메디칼, 휴대용 초음파 흡입기 '퓨어넵' 출시

[아시아경제 서소정 기자] 보령A&D메디칼은 의료기기 확장을 위해 네블라이저 개발·제조 전문 글로벌 기업인 '필라이프 헬스'사와 파트너십을 체결하고, 한국 공식 파트너로 시장 공략에 나섰다.

네블라이저는 액체 형태의 약물을 기화시켜 폐에 도달할 수 있도록 흡입을 돕는 의료기기로, 약액이 세밀한 입자크기로 균일하게 분사되는 것이 가장 중요하다. 퓨어넵은 평균 3.5미크론의 입자크기로 균일하게 약액을 분사해준다. 약물이 호흡과 허파꽈리에 부담을 주지 않는 입자 크기는 1~5미크론 이내의 범위다.

보령A&D 메디칼이 공급하는 '퓨어넵'은 사용자가 원하는 만큼 분무량을 조정할 수 있는 듀얼모드를 탑재하는 한편 USB 충전방식으로 사용 편의성을 높였다. 경량 사이즈(109.5g)로 휴대하기 간편하고 소음이 적어, 시간과 장소에 구애받지 않고 사용할 수 있다.

패키지 구성도 합리적이다. 일정기간 사용 후 소모되면 교체해야 하는 메쉬(Mesh)가 2개 제공된다. 메쉬는 초음파를 이용해 액체상태의 약물을 기체상태로 분무해주는 미세 진동판이다. 또 ‘성인용·소아용 마스크’와 ‘마우스피스’를 제공해 사용자 연령과 특성에 맞게 제품을 사용할 수 있도록 했다.

보령A&D메디칼 영업마케팅팀 박세진 팀장은 "네블라이저는 폐에 약물이 직접 닿기 때문에 즉효성이 뛰어나고, 만성호흡기질환 뿐 아니라 감기·폐렴·인플루엔자와 같은 급성호흡기질환 치료에도 효과적인 의료기기"라고 말했다.

