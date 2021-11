거창 ‘항노화힐링랜드’ 인기명소로 급부상

Y자형 출렁다리 관람 인파로 넘쳐



[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 경남 거창군의 항노화힐링랜드가 체류형 산림휴양관광지로 급부상하고 있다.

거창군은 지난 6일부터 항노화힐링랜드를 찾은 누적 방문자 수가 3만3000여명을 넘어 우두산 산행인들과 Y자형 출렁다리를 관람하기 위해 많은 인파로 북새통을 이루고 있다고 29일 밝혔다.

항노화힐링랜드는 지난 2014년부터 8년 동안 276억원의사업비를 들여 자연경관이 수려한 가조면 우두산 자락에 사계절 머무르는 체류형 산림휴양 관광지로 조성됐다.

개장 당시 당초 하루 1000명까지 사전예약제로 운영할 계획이었으나 주말이면 3∼5000명의 관광객이 몰리면서 현장 발권과 주말 무료 셔틀버스를 운영하고 있다.

특히 국내 최초 Y자형 출렁다리는 해발 600m 고지 세 봉우리를 연결해 총길이 109m, 높이 60m의 무주탑 현수교로 지난해 10월 임시개통 이후 전국적인 명물로 자리매김했다.

Y자형 출렁다리는 깎아지른 협곡을 세 방향으로 연결한 국내 유일의 산악 보도교로 수려한 자연 경치와 스릴감을 동시에 즐길 수 있다.

구인모 거창군수는 “거창항노화힐링랜드는 쾌적한 숙박과 다양한 체험을 즐길 수 있는 힐링 명소”라면서 “지역화폐 이용에 따른 관광 소비를 촉진해 지역경제 활성화에 크게 기여하고 있다”고 말했다.

영남취재본부 최순경 기자 tkv0122@asiae.co.kr