[아시아경제(대전) 정일웅 기자] 산림청은 29일 최병암 산림청장이 경북 영천시 운주산 승마자연휴양림에서 열린 ‘제1회 산림인의 날’ 기념식에 참석해 격려사 했다고 밝혔다. 이 자리에서 최 청장은 “기후위기·생태·보건 등 3대 위기 해결을 위한 대안으로 산림의 역할이 강조되는 요즘”이라며 “산림청은 친환경 방식의 산림경영제도를 활성화하고 스마트 산림경영 등 지능형 임업을 육성하기 위해 노력하겠다”고 말했다. 최 청장이 기념식에서 임업인에게 격려사를 전하고 있다. 산림청 제공

