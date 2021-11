한국자동차연구원, 한국신뢰성대상 정부·공공 부문 대상 수상

[아시아경제 이기민 기자] 한국자동차연구원이 최근 제9회 한국신뢰성대상 시상식에서 정부·공공 부문 대상을 수상했다고 29일 밝혔다.

한국신뢰성학회가 주최하는 한국신뢰성대상은 우리나라 소재·부품 및 제품 신뢰성 향상을 통해 산업 및 국가 경제발전에 기여한 유공자를 격려하기 위한 포상으로 지난 2013년부터 정부·공공, 제조, 서비스, 중견·중소 부문을 시상하고 있다.

한자연은 국내 소부장(소재·부품·장비)기업 신뢰성 향상과 기술 애로를 해소하기 위한 인프라 서비스 제공에 앞장서 국가 산업발전에 기여한 공로를 인정받았다고 설명했다.

지난 2000년 자동차 분야 신뢰성 전문기관으로 지정된 한자연은 22년간 자동차분야 신뢰성 향상을 위해 노력해왔다. 자동차 부품 산업 육성을 위한 연구개발(R&D), 시험인증, 신뢰성 시험법 및 표준 개발, 신뢰성 향상 기술자문 등을 통하여 국내 부품사의 필드 고장분석 및 개선 지원, 가속시험법 보급, 수출기업의 해외인증 획득지원 등을 수행하고 있다.

특히 소재부품융합얼라이언스사업, 신뢰성기반활용지원사업, 융합혁신지원단 등의 기계·자동차 분야 대표기관으로서 다양한 분야의 전문기관의 연계를 통해 기업의 신뢰성 향상을 위해 노력하고 있다.

아울러 자동차 분야 100대 품목 관련 인프라를 구축해 국내 중소·중견 기업 및 완성차의 위기 극복을 지원하는 등 상생협력을 위한 기술 지원을 확대하고 있다.

허남용 한자연 원장은 "자동차 분야 신뢰성 전문기관으로 정부 정책에 책임감을 갖고 국가 산업발전을 위해 더욱 노력하겠다"며 "앞으로도 국내 자동차 산업 발전을 위해 우리기업들의 신뢰성 문화 정착을 위해 최선을 다하겠다"고 말했다.

