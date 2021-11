고창군, 기초생활보장분야 전북도지사 표창

[고창=아시아경제 호남취재본부 김재길 기자] 전북 고창군이 민선 7기 들어 기초생활보장분야 3년 연속 우수기관에 선정되며 ‘소외되지 않는 촘촘한 복지’에 관심이 집중되고 있다.

29일 군에 따르면 올해 전북도 14개 시·군을 대상으로 한 기초생활보장분야 평가에서 우수기관으로 선정돼 전북도지사 표창을 받는다.

군은 기초생계급여 부양의무자 기준 완화에 따른 신규 수급자와 전북형 기초생활보장 발굴율이 지난해 대비 37.7%늘었다.

이는 마을 곳곳 복지사각지대에서 도움의 손길을 기다리는 이들을 찾아 따뜻한 지원을 펼쳤다는 뜻이다.

긴급복지 집행율도 1위를 차지하는 등 복지대상자를 신속하게 지원해 높은 점수를 받았다.

군은 매년 비수급 빈곤층 등 사각지대 해소를 위해 국민기초생활보장 사업을 적극 추진하고 있다.

지난 2019년도 전라북도지사 표창, 지난해 보건복지부장관 우수기관 선정에 이어 올해도 전라북도 우수기관으로 3년 연속 선정됐다.

조정호 사회복지과장은 “기초생활보장수급과 선정기준 변화와 새로운 복지급여 수요에 적극적으로 대응하기 위해 고창형 기초생활보장제도를 도입해 복지사각지대 없는 탄탄한 사회안전망이 되도록 최선을 다하겠다”고 말했다.

고창=아시아경제 호남취재본부 김재길 기자 gjg7070@asiae.co.kr