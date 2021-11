[아시아경제 권재희 기자] 코로나19 신종 변이인 '오미크론'이 북미 대륙에서도 발견된 것으로 나타났다.

28일(현지시간) AFP통신 등에 따르면 캐나다 당국은 이날 코로나19 오미크론 변이 감염자 2명이 확인됐다고 밝혔다.

이들 감염자는 최근 아프리카 나이지리아를 다녀온 여행객이라고 당국은 설명했다.

감염자들은 오타와주에 격리 중이며, 보건 당국은 이들의 접촉자를 추적 중이다.

현재까지 오미크론 확진이 확인된 국가는 남아프리카공화국, 보츠와나, 영국, 독일, 이탈리아, 체코, 오스트리아, 벨기에, 호주, 이스라엘, 홍콩, 네덜란드, 덴마크에 이번 캐나다까지 총 14개국이다.

권재희 기자 jayful@asiae.co.kr