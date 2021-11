'유아·의료·미용' 경기 강소기업, '아세안 시장' 달군다

경기도, 베트남·말레이시아 박람회 참가 기업 지원

[아시아경제 라영철 기자] 경기도가 도 내 유망 중소기업의 신흥시장 진출을 위해 '2021 베트남 국제 베이비&키즈 페어'와 '2021 말레이시아 국제 의료미용 박람회'에 참가하는 경기도 내 중소기업의 판로개척 지원에 나선다.

29일 도 계획에 따르면, 해당 전시회에 참가하는 각 10개 사의 경기도관을 마련해 전시회 참가비와 통역, 샘플 운송비, 마케팅(제품 디렉터리 제작 등), 수출 상담 등을 종합적으로 지원한다.

이날부터 내달 1일까지 온라인 방식으로 개최하는 베트남 전시회에 참가하는 유아 및 어린이 관련 전문 중소기업은 베트남 현지 유력 바이어들과 화상 수출 상담을 진행한다.

12월 4일부터 7일까지 말레이시아 쿠알라룸푸르 컨벤션센터에서 온·오프라인 융합 방식으로 개최하는 의료미용 박람회 참가 기업에는 현지 통역을 비롯해 참가 기업의 제품 홍보와 바이어 응대 등 부스 운영을 대행한다.

국내에서는 사전에 발굴한 현지 유력 바이어와 도 내 기업 간 온라인 화상 수출 상담이 예정돼 있다.

금철완 외교통상과장은 "최근 도 내 기업의 유아용품 및 의료미용 제품이 동남아 시장에서 높은 품질과 신뢰성으로 호평을 받고 있어 매우 유망하다"고 전망했다.

