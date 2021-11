롯데마트, 리빙 PB 브랜드 '룸바이홈' 전문점 오픈

[아시아경제 임춘한 기자] 롯데마트는 다음달 9일 서울 잠실점 2층에 리빙 카테고리 전문점인 ‘룸바이홈 Lab’의 연다고 29일 밝혔다.

해당 매장은 320평 규모로 키친·침구·조명·가구 등 총 3000여개의 상품을 판매한다. 자체 개발 브랜드(PB)를 비롯해 각 카테고리별 전문 디자이너, 작가 및 전문 브랜드들과의 협업 등을 통해 차별화를 꾀한다. 폴란드 구스, 체온조절 침구 및 이탈리안 유명 브랜드의 조명도 선보인다.

최근 롯데마트는 전문점 및 카테고리 킬러형 매장을 육성하고 있다. 기존에는 고객들이 대형마트를 방문한 김에 베게 혹은 선반 등을 구매했다고 한다면 이제는 경쟁력을 갖춘 전문점으로의 방문을 유도해 자연스럽게 고객을 유입시키겠다는 전략이다.

강성현 롯데마트 대표는 “룸바이홈Lab은 기존 대형마트 리빙 카테고리의 틀을 깨고 마트 밖으로 나온 새로운 형태의 홈 리빙 전문점이 될 것”이라며 “다양한 취향을 가진 고객들의 일상에 새로움을 더하는 라이프스타일을 제안해 나가겠다”고 말했다.

