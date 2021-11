경기도, 올 연말까지 여성폭력 근절 다양한 행사

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 경기도가 '여성폭력추방주간'(11월25~12월1일)을 맞아 올 연말까지 여성폭력 근절을 위한 다양한 행사를 준비한다.

도는 먼저 이달 30일 경기도 여성폭력방지위원회를 서면으로 열어 디지털성범죄, 데이트폭력, 스토킹범죄 예방 및 피해자 지원을 위한 현재 정책을 점검하고 피해자 지원기관 간 협력방안을 논의한다.

도는 교육청, 경찰, 여성폭력 피해자 지원기관, 학계 전문가 등으로 구성된 여성폭력방지위에서 논의된 의견을 수렴해 향후 피해자 지원체계를 강화하고, 범죄예방을 위한 여성폭력 피해지원 정책에 반영한다.

이어 다음 달 인권침해 피해자인 기지촌 여성 지원을 위해 기지촌여성 웹툰 및 영상 제작, 인권침해 실태조사 등의 사업을 추진한다.

기지촌 여성은 1945년 미군이 우리나라에 주둔한 뒤 미군을 상대로 성매매한 여성들이다. 이 과정에서 폭력ㆍ인신매매 등 인권침해를 겪은 것으로 알려졌다. 도는 생활고와 함께 지역주민의 부정적 인식으로 어려움을 겪는 기지촌 여성 지원을 위해 지난해 4월 전국 최초로 관련 조례를 제정했다.

또 가정폭력, 성폭력, 데이트폭력, 스토킹 등 112신고 피해자 및 가족들에 대한 초기상담, 복지지원, 지원기관 연계 등을 함께 수행하는 '가정폭력 및 성폭력 공동대응팀'을 부천시와 하남시에 개소하고 본격적으로 운영한다. 대응팀은 통합사례관리사, 경찰, 상담전문가 등으로 구성돼 전화 모니터링, 가정 동행 방문, 복지서비스 및 지원기관 연계 등 맞춤형 서비스를 지원하게 된다.

도는 아울러 여성폭력 피해자 지원사업 유공자 15명에게 도지사 표창을 한다.

도는 앞서 지난 26일 경기도 디지털성범죄 도민 대응감시단 해단식을 개최했다. 도민 대응감시단 28명은 지난 4월부터 사회관계망서비스(SNS)에 올라온 디지털성범죄 의심 게시물을 선제적으로 감시하는 등 경기도 디지털성범죄 대응력 강화에 일조했다. 또한 건전한 온라인 문화를 조성하기 위한 캠페인 활동까지 펼쳤다.

이순늠 도 여성가족국장은 "올해 여성폭력추방주간은 경기도의 여성폭력 대응기관 간 협력체계를 더욱 공고히 하고, 여성폭력이 발생하는 다양한 영역에 대한 지원정책을 심도 있게 고찰하는 기간이 될 것"이라며 "여성폭력 대응체계를 강화해 여성이 폭력으로부터 안전하고 모두가 안심할 수 있는 경기도를 만들기 위해 더욱 노력하겠다"고 강조했다.

이영규 기자 fortune@asiae.co.kr