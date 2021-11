서울시, '시민발굴단'이 찾아낸 공공미술 작품 인스타그램·유튜브 공개

‘공공미술 공유와 소통’을 주제로 홍제천·녹사평역·여의도·도림천 등 4개 권역별 진행

[아시아경제 임철영 기자] 서울시는 '2021 공공미술 시민발굴단'이 서울 곳곳에서 발굴한 공공미술 작품을 일반 시민들에게 소개하기 위한 리플릿과 동영상을 제작해 인스타그램, 유튜브, 서울시 홈페이지 등에 게재한다고 29일 밝혔다.

2016년에 시작된 ‘공공미술 시민발굴단’은 현재까지 서울 안에 숨어있는 공공미술작품 380여점을 찾아내어 시민들에게 알리고, 이와 더불어 시민의 눈높이에서 공공미술의 방향을 서울시에 제안하고 공유하는 시민참여형 사업이다.

'2021 공공미술 시민발굴단'은 ‘공공미술 공유와 소통’을 주제로 ?홍제천 ?녹사평역 ?노들섬&여의도 ?도림천&관천로 등 4개 권역에서 조별 소주제에 따라 30여개 작품을 발굴했다. 특히 올해는 서울산업진흥원과 협업해 전문 유튜브 크리에이터와 함께 동영상 콘텐츠를 제작했고 발굴단원들이 가족?친구 등 지인들과 함께 작품을 감상한 후 드로잉?그림지도?카드뉴스 등을 창작하는 프로그램도 진행했다.

서울시는 성과공유회에서 동영상 및 각종 창작물 등 활동 결과를 전시했던 메타버스 부스를 29일부터 시민들에게 공개할 예정이다.

이혜영 서울시 디자인정책과장은 “올해 공공미술 시민발굴단은 시민들이 공공미술을 감상하는 데서 나아가 다양한 콘텐츠를 제작하는 능동적인 활동이 이루어졌다는 점에서 뜻깊었다”며 “앞으로도 시민과 함께하는 공공미술이 될 수 있도록 다양한 프로그램들을 운영할 예정으로, 서울시 공공미술에 많은 관심을 부탁드린다”고 말했다.

