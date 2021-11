[아시아경제 이관주 기자] 중국 교도소에서 탈옥해 도주했던 탈북 남성이 41일 만에 공안에 붙잡혔다.

지린성 공안국은 탈옥수 주현건(39)을 지린시에서 체포했다고 28일 밝혔다.

지린 교도소에 수감 중이던 주씨는 지난달 18일 오후 6시께 교도소 내 가건물 위로 올라가 담장을 넘어 탈옥했다. 공안은 그를 공개수배하고 15만위안(약 2700만원)의 현상금을 내걸었고, 한 달 넘게 잡히지 않자 현상금을 70만위안(약 1억3000만원)까지 올렸다.

주씨는 2013년 7월 중국에 들어와 지린성 민가에서 수차례에 걸쳐 절도 행각을 벌이고 이 과정에서 주민을 흉기로 찔러 중상을 입히기도 했다. 중국 법원은 주씨에 대해 징역 11년 3개월과 벌금 1만6000위안을 선고했다.

