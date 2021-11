BGF그룹, 청각장애 아동 돕기 위한 기부금 전달

[아시아경제 임춘한 기자] BGF그룹은 경제적인 어려움으로 인공 달팽이관 수술을 받지 못하는 청각장애 아동들을 돕기 위해 사랑의 소리 기금으로 모인 약 3000만원을 사단법인 사랑의달팽이에 전달한다고 28일 밝혔다.

사랑의 소리 기금은 BGF그룹 임직원들의 자발적인 후원을 통해 마련된다. 기금은 매월 급여의 일부를 기부하는 급여우수리와 BGF복지재단의 지원금 및 사내경매 수익금으로 구성된다.

지난 2010년부터 이어온 누적된 기부금은 약 4억 원으로 이를 통해 새 소리를 찾은 아이들은 50여 명에 이른다. 올해 들어 5명의 아동들이 사랑의달팽이를 통해 인공 달팽이관 수술을 무사히 마치고 현재 청능훈련을 비롯한 언어재활치료 중에 있다.

BGF리테일 관계자는 “임직원들의 따뜻한 마음이 십시일반 모여 올해도 아이들에게 세상의 소리를 선물할 수 있게 돼 매우 기쁘다”며 “앞으로도 더 많은 아이들의 꿈과 희망을 응원하는 우리 사회의 좋은 친구 같은 역할을 이어갈 것”이라고 말했다.

