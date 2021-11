북한 매체, 전두환 사망에 첫 비난 보도

[아시아경제 유인호 기자] 북한의 선전매체가 지난 23일 사망한 전두환 전 대통령에 대해 비판의 목소리를 냈다.

북한의 대외용 주간지 통일신보는 27일자 단평 ‘지옥에 가서도 저주를 면치 못할 극악한 대결광’에서 “그는 남조선에서 12·12숙군쿠데타로 권력을 강탈하고 온 광주시를 피바다에 잠그었던 극악무도한 살인마”라며 전 전 대통령 사망소식을 전했다.

그의 사망에 대한 북한 매체의 첫 보도다. 전 전 대통령은 지난 23일 사망한 바 있다.

통일신보는 “저승길에 올라서도 남녘민심의 저주와 비난을 받은 역도, 인두겁을 쓴 살인마, 독재광, 철면피한”이라며 “두 손을 인민들의 피로 물들이고 권력을 강탈하고 민주를 교살한 도저히 용서 못 할 치 떨리는 범죄를 저지르고도 그는 저세상에 가는 날까지 남조선 인민들에게 사죄를 표명하지 않았다”고 비난했다.

그러면서 전 전 대통령이 남긴 유서에 대해 “저승에 가서도 흡수통일이 되는 그날을 보겠다는 넉두리이다. 얼마나 동족대결에 미친 반통일분자인가”라고 비판했다.

전 전 대통령은 2017년 출간한 회고록에 사실상의 유서를 남겼는데 “김일성 왕조가 무너지고 조국이 통일되는 감격을 맞이하는 일. 그날이 가까이 왔음을 느낀다”, “그 전에 내 생이 끝난다면, 북녘땅이 보이는 전방의 어느 고지에 백골로라도 남아 있으면서 기어이 통일의 그 날을 맞고 싶다”는 대목이 있다. 북한의 정권 붕괴에 따른 흡수통일을 희망한 것이다.

유인호 기자 sinryu007@asiae.co.kr