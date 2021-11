해킹·랜섬웨어 등 '사이버테러' 1075건 검거…경찰, '사이버테러대응센터' 신설 추진

발생건수 소폭 감소, 검거율 증가

신종 가상자산 관련 범죄 대응 주력

[아시아경제 이관주 기자] 해킹, 랜섬웨어 등 사이버 공격이 증가하는 가운데 경찰이 집중단속을 통해 1000명 넘는 정보통신망 침해 사범을 적발했다. 경찰은 '사이버테러대응센터' 신설을 추진하는 등 전문화된 대응 체계 구축을 추진한다.

경찰청 국가수사본부는 올해 정보통신망 침해형 범죄 집중단속을 통해 1075건·619명을 검거하고, 이 가운데 19명을 구속했다고 28일 밝혔다.

경찰은 지난 3월 1일부터 10월 31일까지 8개월간 ▲해킹(단순침입, 계정도용, 자료유출, 자료훼손) 랜섬웨어 등 악성프로그램 유포 ▲디도스 등을 집중단속했다. 그 결과, 전년 같은 기간 대비 발생 건수는 5.3% 감소(2985건→2825건)했고, 검거율은 16.8% 증가했다. 경찰 관계자는 "코로나19 등의 영향으로 지난해 정보통신망 침해형 범죄 발생건수가 급증해 올해는 소폭 감소한 것으로 나타났으나, 전반적인 발생건수는 지속 증가 추세에 있다"고 설명했다.

발생 유형별로는 해킹이 2128건(75.3%)으로 가장 많았고, 이어 악성프로그램(77건), 랜섬웨어(42건), 디도스(11건) 등 순이었다. 경찰은 특히 전 세계적으로도 검거 사례가 많지 않은 랜섬웨어에 대해서도 적극적인 국제공조와 수사역량을 바탕으로 갠드크랩, 클롭 랜섬웨어 등 다수의 사건을 해결했다.

최근 빈발하는 가상자산 관련 신종 사이버범죄 대응에도 적극적으로 대응했다. 국제공조를 통해 한 거래소에서 탈취됐던 가상자산을 해외거래소로부터 45억원을 환수했고, 피해자의 휴대전화를 훔쳐 탈취한 국내 거래소에 보관 중이던 5억원 상당의 범죄수익을 동결하기도 했다.

경찰은 사이버테러 전담 대응체계를 갖추기 위해 국가수사본부 사이버수사국 내에 과 단위 조직인 사이버테러대응센터 신설을 추진할 계획이다. 경찰 관계자는 "2차, 3차 피해로 이어질 우려가 큰 해킹 등 정보통신망 침해형 범죄예방을 위해 해킹 피해에 특히 유의하고, 피해를 본 경우 경찰청 사이버범죄신고시스템(ECRM)을 이용해 신고해주길 바란다"고 당부했다.

이관주 기자 leekj5@asiae.co.kr