동대문구 사회적경제기업 랜선 탐방

30일부터 우수 사회적경제기업 방문 견학 랜선 투어로 진행...사회적경제 교육, 우수 사회적경제기업 4개소 우수사업 소개 등

[아시아경제 박종일 기자] 동대문구(구청장 유덕열)는 동대문구 사회적경제지원센터와 지역 내 우수 사회적경제기업을 소개하는 '동대문구 사회적경제 랜선투어'를 개최, 30일 동대문구청 누리집 및 동사경센터 누리집을 통해 관련 영상을 공개한다.

사회적경제기업이란 사회구성원 공동의 삶 향상 등 공공이익과 사회적 목적 실현 등 가치를 추구하는 기업을 의미하며 사회적기업, 협동조합, 마을기업 등이 이에 해당한다.

구는 지역주민들에게 우수 사회적경제기업을 알리고 전반적인 인식을 개선하고자 매년 사회적경제에 관심 있는 주민들을 대상으로 사회적경제지원센터와 우수사회적기업을 탐방하는 방문 견학 프로그램을 운영하고 있다.

올해는 코로나19로 방문 견학이 어려운 상황을 고려해 온라인으로 행사를 개최하게 됐다.

이번 랜선투어에서 구는 사회적경제 관련 교육을 제공하고 동대문구 사회적경제지원센터 및 DDM일자리발전소(드간데메)와 혜민서, 아이부키(주) 등 우수 사회적경제기업 4개 기업 소개 및 우수사업 공개도 한다.

이번 행사에는 구민은 물론 사회적경제기업에 관심이 있는 누구나 참여할 수 있다. 유덕열 동대문구청장은 “이번 랜선투어가 사회적경제나 사회적경제기업에 관심 있는 주민들에게 우수 사회적 기업을 알리고 소개하는 알찬 기회가 되기를 바란다”며 “아울러 사회적경제의 전반적인 인식을 개선하는 좋은 프로그램 등으로 이어지도록 도움과 지원을 아끼지 않겠다”고 밝혔다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr