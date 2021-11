경남도의회, 고용위기지역 재연장 촉구 건의안 채택

[아시아경제 영남취재본부 주철인 기자] 경남도의회는 26일 열린 제390회 정례회 제5차 본회의에서 '경남 도내 고용위기지역 재연장 촉구 대정부 건의안'을 채택했다.

더불어민주당 김성갑(거제1) 의원이 대표 발의한 이 건의안은 내달 31일로 종료되는 창원시 진해구, 거제시, 통영시, 고성군의 고용위기지역 지정기간 재연장을 촉구하는 내용을 담았다.

이들 4개 지역은 2018년 4월 유례없는 조선업 불황에 따라 고용위기지역으로 지정된 이후 고용 회복을 위해 노력했으나, 예측하지 못한 코로나19 장기화와 맞물려 지역경제 침체가 지속되는 실정이다.

또 최근 대형 조선사를 중심으로 수주 회복세를 보이지만, 현장에서 고용효과로 나타나기까지는 최소 1∼2년 이상의 시차가 발생하는 데다 지난 5년간 수주 급감으로 인해 내년은 더 힘든 한 해가 될 것으로 예측된다.

실제 이 지역은 창원시 고용률이 전국 평균 이하에 머무르고, 거제시는 2017년 이후 고용률 최저치를 기록하고 있다.

통영시는 올해 상반기 기준 실업률 4.7%로 전국 3위이며, 고성군의 실업률은 전국 군지역에서 최고인 것으로 나타났다.

앞서 지난달 29일 경남도는 고용노동부에 이들 4개 시·군에 대한 고용위기지역 지정기간 연장 신청서를 제출했다.

고용노동부는 지난 23일 실시한 민관합동조사단 현장실사 결과를 토대로 12월 중 고용정책심의회를 열어 지정기간 연장 여부를 결정할 것으로 알려졌다.

김성갑 의원은 "조선업은 그동안 장기 불황으로 인해 많은 노동자가 이탈해 숙련인력 고용 유지 및 신규 인력 확보 어려움을 겪고 있다"며 "침체한 지역경제가 되살아날 수 있도록 이 위기를 잘 극복하기 위해서는 정부의 지속적인 지원이 필요하다"고 강조했다.

영남취재본부 주철인 기자 lx906@asiae.co.kr