박지성 “프로축구 통해 전북을 세계에 알리는데 일조”

송하진 전북지사와 만나 전북현대모터스FC와 전북도의 우호 협력 다짐

[전주=아시아경제 호남취재본부 김한호 기자] 전 축구 국가대표 선수인 박지성(전북현대모터스FC 클럽어드바이저)이 26일 송하진 전북도지사와 만나 전라북도와 전북현대모터스 간의 우호 협력을 다짐했다.

박지성 바이저는 이날 전북을 방문해 도청 회의실에서 송 지사와 면담하고, 양 기관이 서로 상생할 수 있는 홍보방안 등에 대해 논의했다.

박지성 어드바이저는 “문화·예술의 도시인 전북과 손을 잡고, 프로축구를 통해 전북을 세계에 알리는데 일조하겠다”고 말했다.

이에 송하진 도지사는 “박지성 어드바이저 활동을 크게 환영하며, 전북 축구 활성화, 2023 전북 아태마스터스대회 성공개최 등 전북 알리기에 앞장서 달라”고 요청했다.

박지성 어드바이저는 지난 2014년 현역 은퇴 이후 국제축구연맹(FIFA) 마스터 코스를 통해 행정가 수업을 받았으며, 국제축구평의회 자문위원, 대한축구협의회 유스전략본부장 등을 역임하며 본격적인 행정업무에 발을 디뎠다.

또한 올해 1월부터 전북현대모터스FC 클럽어드바이저로 전북과 손을 잡은 박지성 어드바이저는 프로와 유소년 선수의 선발, 육성 및 스카우팅, 훈련시스템 제시, 프로와 유소년팀의 선수 이적 및 영입 등 일정부분의 테크니컬 디렉터의 역할도 하고 있다.

