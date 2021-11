광주 서부소방서 "119신고, 문자·앱·영상통화로 가능"

[아시아경제 호남취재본부 박진형 기자] 광주 서부소방서(서장 양영규)는 음성통화가 곤란한 상황 등에 대비해 문자·앱·영상통화로도 신고가 가능한 '119다매체 신고서비스'에 대해 안내한다고 26일 밝혔다.

해당 신고서비스란 누구나 음성통화 뿐만 아니라 문자·앱·영상통화를 활용해 119신고를 할 수 있도록 하는 서비스이며, 청각장애인이나 외국인과 같이 음성통화가 힘들 경우에도 신고가 가능하다는 장점이 있다.

신고서비스는 ▲영상이나 사진을 첨부하여 119로 문자 발송 ▲소방청 '119신고' 어플을 다운받아 해당하는 신고내용 선택 후 전송버튼 터치 ▲119 번호를 누르고 영상통화 혹은 페이스타임 버튼 터치와 같은 방법으로 이용이 가능하다.

소방서 관계자는 “재난은 예고 없이 다양한 형태로 나타날 수 있는 만큼, 시민들이 어떤 상황에서도 구조신호를 보낼 수 있도록 119다매체 신고서비스 홍보에 최선을 다하겠다”고 말했다.

