금융당국 "4분기 입주예정 사업장 잔금대출, 차질없이 공급"

[아시아경제 성기호 기자] 금융위원회가 올해 4분기 중 입주 진행중인 사업장에 대한 잔금대출이 차질없이 이뤄지고 있다고 밝혔다.

금융위원회·금융감독원은 26일 은행연합회와 함께 '입주사업장 점검 태스크포스(TF)' 회의를 열었다고 밝혔다. 이날 회의에서는 입주 사업장별 잔금대출 취급현황과 애로사항 등을 점검됐다.

회의에 따르면 올해 4분기 중 입주예정 사업장 117개 중 이날까지 입주 진행 중인 88개 사업장에서 대출 가능 요건을 충족하는 입주자들에 대해 잔금대출이 차질없이 이뤄지고 있는 것으로 나타났다. 또 금융권은 117개 사업장에 대해 총 9조3000억원의 잔금대출을 취급할 계획이다.

현재 입주가 진행 중인 10~11월 입주 사업장 관련 입주자의 잔금대출 신청 규모는 3조2000억원으로, 금융권의 대출 취급계획(7조6000억원)의 42.1% 수준이다. 회의에서는 이같은 논의 결과에 따라 해당 사업장에서 수분양자의 신규 잔금대출 신청이 있더라도 공급에 큰 문제는 없을 것으로 전망했다.

이와 함께 다음달 입주가 시작되는 29개 사업장의 경우 금융권에서 1조6000억원 규모의 잔금대출이 계획돼 있다. 금융사들은 이들에 대해 내년에 추가로 자금을 배정할 예정으로, 잔금대출 공급에 큰 문제는 없을 전망이다.

다만 일부 사업장에서는 잔금대출 취급 여부 안내 미흡, 잔금대출 조기 소진 등과 관련한 민원이 제기된 것으로 알려졌다.

금융위 관계자는 "과거와 비교해 금융회사들의 잔금대출 취급 결정이 다소 늦게 이뤄짐에 따라 불안을 느끼는 입주자 존재하는 것으로 일부 파악됐다"며 "금융권은 영업점 등을 통해 잔금대출 일정을 안내하는 한편 대출여력이 있는 금융사가 추가 취급하는 등 적극 대응하고 있다"고 말했다.

한편 금융당국은 입주예정 단지의 잔금대출 취급 정보를 면밀히 모니터링해 4분기 중 수분양자의 입주에 어려움이 없도록 관리해나갈 계획이다.

성기호 기자 kihoyeyo@asiae.co.kr