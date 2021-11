순천시, 내년 노인일자리 사업에 참여할 어르신 모집

오는 29일부터 내달 17일까지 3425명 모집

[순천=아시아경제 호남취재본부 이형권 기자] 전남 순천시(허석)가 내년 노인일자리 및 사회활동지원 사업에 참여할 어르신을 모집한다고 26일 밝혔다.

노인일자리 사업은 노인 사회활동 지원의 하나로 근로 능력이 있는 저소득 노인의 소득 공백을 예방하고 복지 사각지대를 없애고자 마련된 사업이다.

내년 순천시 노인일자리 및 사회활동 지원 사업에는 총 6개의 노인일자리 수행기관(공공 1, 민간 5)이 참여하고 총 3425명의 어르신을 모집한다.

모집기간은 오는 29일부터 내달 17일까지이고, 시에 거주하는 만65세 이상 기초연금 수급자면 신청이 가능하다.

신청방법은 읍면동 행정복지센터 및 수행기관에 필요서류를 지참하여 신청하면 된다.

기타 궁금한 사항은 ‘순천시 3114온누리콜센터’로 문의하면 된다.

시 관계자는“2023순천만국제정원박람회를 대비해 깨끗한 마을환경 조성을 위한 참여인원과 사업단을 늘린 만큼, 어르신들의 일자리 창출뿐만 아니라 시에 도움이 될 수 있는 다양한 사업을 발굴하는데 힘쓰겠다”고 말했다.

호남취재본부 이형권 기자 kun5783@asiae.co.kr