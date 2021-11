대만, 獨 새 연정 지지 표명에 화답(종합)

숄츠 연정 합의문에 '대만·인권' 언급…중국 "내정 문제" 반발

[아시아경제 조유진 기자] 내달 초 출범을 앞둔 독일의 새 연립정부가 대만 문제에 대한 지지를 표명하자 대만 정부가 양국의 우호적인 협력이 증진되기를 희망한다고 화답했다.

26일 자유시보와 연합보 등에 따르면 대만 외교부는 독일의 새 연립정부가 합의안에 대만의 국제기구 참여와 대만해협의 평화·안정에 대한 지지를 피력한 것과 관련 "향후 양측의 우호 협력이 증진되기를 기대한다"고 밝혔다.

어우장안 대만 외교부 대변인은 올라프 숄츠 새 정부와 우호적인 협력을 강화하고 각 영역에서 상호 도움이 되는 관계 확대와 함께 대만해협의 현 상황과 국제 평화 번영이 유지, 보호되길 바란다고 말했다.

그러면서 독일과 대만이 지난 4년여간 12개 분야에서 협력·교류 협정을 체결하고, 지난 7월 중순 항공 서비스 협정 발효로 뮌헨 직항 노선이 개설될 것이라고 설명했다.

또 독일 새 연정이 공정무역을 비롯해 아시아·태평양 지역의 안보와 민주주의, 인권 가치에 역점을 둘 것으로 예상된다며 이번 지지 표명에 상당한 의미를 부여했다.

앞서 전날 공개된 독일 연정 합의문에서 ‘인권, 홍콩, 대만’ 등 중국이 물러날 수 없는 핵심 이익으로 간주하는 내용을 직접 거론하며 공개적으로 비판했다. 합의문에는 "민주 대만이 국제기구에 실질적으로 참여하는 것을 지지한다"며 "국제법에 근거해 남중국해와 동중국해 분쟁 해결에 나설 것을 지지한다"고 밝혔다.

반면 중국은 내정간섭이라며 강력 반발했다. 자오리젠 중국 외교부 대변인은 "과거 독일 행정부는 ‘하나의 중국’을 지지했으며 새 정부가 이 정책을 고수해 중국의 핵심 이익을 존중하며 양국 관계의 정치적 기반을 수호하기를 바란다"고 밝혔다.

그러면서 "독일은 실리에 바탕한 협력에만 집중해야 할 것"이라며 "대만, 남중국해, 홍콩, 신장 문제에 관련된 문제는 모두 중국의 내정이라는 점을 강조하고 싶다"고 경고했다.

