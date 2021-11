무주군, 농기계 임대사업 평가서 우수기관 선정

농기계 대체 지원사업 국비 2억 확보

[무주=아시아경제 호남취재본부 김한호 기자] 무주군은 농림축산식품부에서 주관하는 2021년도 농기계 임대사업 평가에서 우수기관으로 선정됨에 따라, 노후 농기계 대체 지원 사업비로 국비 2억원을 확보했다고 26일 밝혔다.

무주군에서는 농기계 임대사업소 3개소를 운영하고 있는데, 굴삭기를 비롯해 승용예취기 등 75종 430대의 임대농기계를 보유하고 있다.

매년 4천여 농가가 임대 농기계를 이용하면서 농기계 구입비에 따른 부담을 덜고 있다.

또한 농업기계 구입비용 경감과 밭작물 기계화율을 높이기 위해 노력하고 있으며, 임대사업소 휴일 근무를 통해 농업인 영농 편익에 최선을 다하고 있다.

무주군은 또 농촌인구의 고령화·여성화로 인해 농업기계 작업이 어려운 농가를 대상으로 농작업 대행사업도 운영하면서 농기계 작업에 대한 부담을 덜어주고 있다.

농기계를 활용한 작업 종류로는 사료작물(호밀, 옥수수, 수단그라스) 수확 작업이 대표적이고 벼·보리·콩 수확 작업, 하우스·밭·로터리 작업, 볏짚 작업 등이 있다.

무주=호남취재본부 김한호 기자 stonepeak@asiae.co.kr