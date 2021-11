▲권경, 권선(선동물병원장), 권명, 권정, 권진(프 에르메스 디자이너) 부친상, 목상호(미 공인회계사), 이용직(청CG 아카데미 원장), 김종명(한화테크윈 부장), 반기용(프 그래픽디자이너) 장인상, 목동훈(미 국토안보부 변호사), 목동일(미 Skadden 로펌 변호사), 김정민, 김지민, 이준엽 조부상 =26일 오전6시35분, 신촌 세브란스병원 장례식장 6호실, 발인 28일 오전 7시.

