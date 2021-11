연말 맞아 이커머스서 '쇼핑찬스' 쏟아진다

쿠팡, '블랙프라이데이 기획전' 진행

위메프, '2021 크리스마스&굿바이 2021' 연말 쇼핑 할인행사

[아시아경제 김철현 기자] 블랙프라이데이에서 크리스마스로 이어지는 연말 최대 쇼핑 시즌을 맞아 이커머스 업체들이 다양한 할인 혜택을 제공하는 기획전을 마련하고 있다. 비대면(언택트) 소비 트랜드가 확산된 가운데 소비자들이 집에서 보다 합리적으로 연말 쇼핑을 즐길 수 있는 기회가 될 전망이다.

쿠팡은 세계적인 쇼핑 축제인 블랙프라이데이를 맞아 기획전을 28일까지 실시한다. 쿠팡의 로켓직구와 로켓배송 직수입 상품을 대상으로 진행되며 그간 쿠팡에서 인기가 높았던 글로벌 브랜드들이 대거 참여한다. 참여하는 브랜드로는 삼성, LG, 다이슨, 샤오미, 보스, 로지텍, 쿠진아트, 필립스 등 인기 가전·디지털 브랜드와 나이키, 아디다스, MLB, 스케쳐스 등 글로벌 패션 브랜드가 있다. 수많은 생활용품을 보유한 미국 P&G와 해외직구로 사랑받는 레고 등도 함께한다. 와우 회원이면 한 개의 상품도 무료 배송이며 가전·디지털의 경우 최대 30% 추가할인을 받을 수 있다. 모든 회원에게 로켓직구 상품은 전품목 최대 2만원의 쿠폰 할인을 제공하며 삼성과 LG의 TV 전 품목의 경우 최대 40%까지 할인 혜택이 있다.

위메프는 '2021 크리스마스&굿바이2021'를 열고, 연말 쇼핑 상품을 온라인 검색 최저가 대비 최대 10%까지 할인 판매한다. 먼저 내달 25일까지 '2021 크리스마스'를 통해 크리스마스 선물, 크리스마스 데코, 크리스마스 만찬, 크리스마스 투어·티켓 등 4개 테마관을 운영한다. 오는 30일까지 열리는'굿바이2021'에서는 올 한해 판매된 상품을 총결산, 사용자들에게 많은 인기를 받았던 상품을 모아 '앙코르 세일'을 진행한다.

아이디어스도 블랙프라이데이를 맞아 수공예 작품부터 온라인클래스까지 할인 프로모션을 실시한다. 29일까지 초특가 할인전을 통해 총 6100여개의 인기 작품들을 최대 90%까지 할인된 가격에 판매한다. 최소 40% 이상 할인율로 수제 먹거리부터 겨울 패션 의류까지 다양한 카테고리의 작품을 선보이며 식품관, 패션관, 디지털잡화관, 라이프 스타일관 등 총 4개의 테마관으로 구성된다. 핸드메이드 동영상 강의 서비스인 온라인클래스도 총 300여개의 다양한 콘텐츠를 이용할 수 있는 '무제한 스트리밍 3개월 이용권'을 80% 할인된 가격에 제공한다.

