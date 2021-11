[아시아경제 호남취재본부 박진형 기자] 25일 오후 6시까지 28명이 신규 확진됐다.

이날 광주광역시에 따르면 지역감염 27명, 해외유입 1명 등 총 28명이 확진자로 분류됐다.

이들은 6055~6082번으로 분류됐다.

감염 경로별로 보면, 광산구 소재 종교시설과 서구 소재 유치원 관련은 각각 3명이 추가 감염됐다.

이어 북구 소재 목욕장과 북구 소재 어린이집도 2명씩 발생했고, 광주 소재 A요양병원 관련은 1명(코호트격리 중 확진)이 나왔다.

타시도 관련은 2명, 선행 확진자 관련은 7명으로 집계됐다.

6059 6069 6071 등 6명은 감염 경로가 확인되지 않았다.

