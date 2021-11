[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 광주도시철도공사(사장 윤진보)가 지난 24일 광주광역시 서구 상무역에서 한국전기안전공사와 함께 ‘겨울철 전기안전사고 예방 캠페인’을 열고 전기안전 VR체험, 홍보물 배부 등 시민 안전 의식 제고를 위한 다양한 활동을 펼쳤다. 특히 이번 캠페인에서는 박황진 한국전기안전공사 전남본부장이 상무역 1일 명예역장으로 위촉돼, 도시철도 이용 승객 안내와 함께 겨울철 안전한 전기 사용 방법 등을 알리는 등 시민 눈높이 홍보 활동을 펼쳐 큰 호응을 얻었다.

호남취재본부 윤자민 기자 yjm3070@asiae.co.kr