포스코건설, ‘송도 아메리칸타운 더샵’ 26일 견본주택 개관

11월 30일~12월 1일 이틀간 청약 접수 실시…12월 6일 당첨자 발표

지상 최고 70층 4개동…전용면적 27~82㎡ 오피스텔 661실 분양

오피스텔 내국인 분양 가능…송도 바이오 클러스터 등 배후수요 풍부

[아시아경제 조강욱 기자] 포스코건설은 26일 인천 송도국제도시에서 ‘송도 아메리칸타운 더샵’의 견본주택을 개관하고 본격적인 분양에 들어간다고 25일 밝혔다. 재외동포 및 외국인에게만 분양되었던 지난 아파트와 달리 오피스텔은 내국인에게 분양된다.

인천 송도국제도시 송도동에 들어서는 단지는 지하 3층~지상 최고 70층, 4개 동, 아파트 498세대, 오피스텔 661실 등 총 1159세대 규모다. 이 가운데 분양 완료한 아파트 498세대를 제외한 오피스텔 661실을 분양 예정이며, 오피스텔은 타입별로 ▲27㎡ 208세대 ▲42㎡ 82세대 ▲64㎡ 242세대 ▲82㎡ 129세대로 구성된다.

청약은 한국부동산원 청약홈에서 11월 30일~12월 1일 이틀간 진행된다. 당첨자는 6일 발표하며, 당첨자 계약은 8~10일까지 3일간 진행 예정이다.

단지 인근에는 삼성바이오로직스, 삼성바이오에피스, 셀트리온 등 국내 굵직한 바이오 기업들이 자리한 송도에 K-바이오 랩허브(2026년 예정), SK바이오사이언스 본사 이전(2025년 계획)이 발표되면서 대규모 바이오 연구 산업 클러스터로 확장될 전망이다.

여기에 연세대 국제캠퍼스를 비롯해 인천 글로벌 캠퍼스, 인하대 송도캠퍼스(예정) 등 캠퍼스타운이 형성되고 있으며, 세브란스 병원(26년 예정), 연세사이언스파크(30년 예정) 등이 조성되고 있어 산학연병 첨단 클러스터가 구축될 것으로 기대된다.

인천1호선 캠퍼스타운역과 약 3분 거리에 위치해 초역세권을 자랑한다. 서울 및 인천공항 접근이 편리하며, 오는 2027년 완공 예정인 GTX B노선이 송도를 지날 예정으로 서울 접근성이 향상될 것으로 보인다.

단지 오피스텔은 포스코건설의 특화된 평면 설계를 도입해 실용성을 더하고 호텔식 로비 공간을 조성해 주거 만족도를 높일 계획이다. 상황에 따라 밝기, 색온도를 자유롭게 조절할 수 있는 감성조명 ‘더샵루미나’를 기본 제공하며 포스코건설의 스마트 기술인 아이큐텍(AiQ TECH)을 적용해 조명, 난방, 가스 및 환기 등을 자동제어 할 수 있다. 승강기 내부에는 UV-C LED 살균조명을 설치해 바이러스 및 세균을 제거한다. 피트니스센터, 골프연습장 등 입주민 전용 커뮤니티시설도 제공된다.

