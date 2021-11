[아시아경제 이민우 기자] 슈프리마아이디 슈프리마아이디 317770 | 코스닥 증권정보 현재가 15,750 전일대비 200 등락률 -1.25% 거래량 8,519 전일가 15,950 2021.11.25 15:30 장마감 관련기사 [e공시 눈에 띄네] 코스닥-15일슈프리마아이디, 본점소재지 성남 중원구로 변경슈프리마아이디, 얼굴·지문인식 알고리즘 인증서 획득 close 는 '생체정보를 이용한 인증 방법 및 장치' 특허를 취득했다고 25일 공시했다. 회사 측은 "생체 정보를 이용한 클라우드 인증 서버 제품군에 적용할 예정"이라고 설명했다.

이민우 기자 letzwin@asiae.co.kr