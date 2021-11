'인천국제디자인페어' 25일 송도서 개막…환경오염 등 사회문제 해결 모색

[아시아경제 박혜숙 기자] 디자인을 통해 다양한 사회문제의 해결 실마리를 찾아보는 '2021 인천국제디자인페어(INDEF)'가 25일 송도국제도시 송도컨벤시아에서 개막했다.

'디자인 그리고 삶, 그린도시 인천'을 주제로 오는 28일까지 열리는 행사는 환경오염 등 사회문제 해결을 위한 다양한 주제의 디자인콘셉트를 선보인다.

'주제관'에서는 날로 심각해지는 지구 온난화를 극복하기 위한 인천의 쓰레기 정책과 앞으로의 방향을 들여다볼 수 있다. 인천지역 공공기관과 기업, 대학 등은 바다 오염 등을 이겨내기 위한 다양한 디자인 콘텐츠를 선보인다.

또 '기업관'은 인천지역 디자인 관련 기업의 각종 프로젝트 성과물을 포토폴리오 중심으로 전시, 인천 디자인산업의 현주소를 가늠해볼 수 있다.

'국제교류전'에는 국내·외 대학교수와 유명 작가의 작품 50여점, '대학전'에는 인천지역 8개 대학교 재학·졸업생 작품, '신진작가전'에는 참신하고 신선한 젊은 작가의 작품이 관람객을 기다린다.

디자인을 통해 다양한 사회문제를 해결 방안을 찾아보는 시민참여 공모전 '디자인콘서트'에서는 80여개 출품작 가운데 본선에 오른 18개 작품을 만나볼 수 있다. 우수작품 시상도 예정돼 있다.

인천국제디자인페어는 인천시가 주최하고 인천테크노파크(인천TP)·인천디자인기업협회·인천산업디자인협회 등이 공동 주관한다.

