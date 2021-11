광주전남중기청, 올 상반기 중기제품 9조원 구매

[아시아경제 호남취재본부 박진형 기자] 광주·전남지방중소벤처기업청(청장 장대교)은 올 상반기에 지역 68개 공공기관에서 9조1600억원(잠정치) 상당의 중소기업제품를 구매했다고 25일 밝혔다.

이는 지난해 상반기 구매액 8조8600억원 대비 3.4% 증가한 금액이다.

지역별로는 광주지역은 전년동기 대비 16.5% 증가한 8600억원을 구매했으며, 전남은 2.1% 증가한 7조5500억원, 제주는 3.2% 증가한 7500억원 규모로 구매했다.

공공기관(35개)의 구매액은 5조2900억원이며, 지방자체단체·교육청 등 행정기관(33개)의 구매액은 3조8600억원으로 각각 조사됐다.

공공구매제도는 공공기관이 중소기업제품을 50% 이상으로 구매하도록 법으로 정하여 중소기업의 판로를 지원하는 제도이다.

지난 한해 동안은 총 16조8000억원의 중소기업제품을 구매한 바 있다.

장대교 청장은 “코로나19로 어려운 시기에 관내 공공기관의 중소기업제품 구매 확대는 중소기업에게 커다란 힘이 되고 있다. 앞으로도 지자체, 공공기관과 협력 및 홍보를 통하여 중소기업 판로지원에 앞장서 나가겠다”고 밝혔다.

