홍남기 "내년 경제정책방향, 현 정부 마무리…최적의 컨텐츠 강구"

홍남기 부총리, 25일 확대간부회의 주재

[세종=아시아경제 김현정 기자] 홍남기 경제부총리 겸 기획재정부 장관이 25일 내년 경제정책방향과 관련, "현 정부의 마무리와 다음 정부의 시작이 함께하는 해인만큼 최적의 정책방향 및 컨텐츠를 강구해달라"고 주문했다.

홍 부총리는 이날 오전 서울청사에서 화상으로 주재한 확대간부회의 자리에서 "2022년 경제정책방향 수립작업이 한창 진행중"이라며 이 같이 말했다. 이날 회의에는 기재부 1·2차관과 1급, 국장급 간부 등이 참석했다.

그는 "이러한 작업은 지금 정부의 지난 4년 반 동안 경제정책 기조 및 주요경제정책들에 대한 성과·과제 정리에서 시작되는 것"이라며 "정리작업을 잘 진행해주고 그 결과를 국민께 알려드리는 소통기회 마련도 강구해달라"고 말했다.

또한 국회의 법안·예산심의와 관련해서도 "요소수 수급대응, 경제안보 핵심품목 선정관리, 농축수산물 등 생활물가 안정, 유류세 인하 현장확산은 물론 부동산시장 안정착근, 국제금융 변동성 대응 등 현안들을 촘촘히 챙겨달라"면서 "연말까지 ▲MSCI 편입 추진방안 마련 ▲서민재산 보호방안 강구 ▲NDC 부문별 로드맵 수립 등 현안들도 마무리될 수 있도록 해달라"고 강조했다.

홍 부총리는 "올해 제시한 성장력 회복을 위해 남은 기간 내수, 투자, 재정집행 등에 있어 막바지 대응에 총력을 기울여 달라"면서 소비쿠폰, 상생소비지원금 등 단계적 일상회복 및 최근 방역상황까지 고려한 내수진작 상황, 올해 계획된 110조원 공공·민간투자 상황의 막바지 점검·독려를 당부했다.

그는 "특히 중앙·지자체의 4분기 재정집행 상황(정부소비투자 66조원 계획)을 이번주 중 종합점검하고, 연말까지 지연에 따른 미집행, 불필요한 이불용등이 없도록 해달라"고 말했다.

김현정 기자 alphag@asiae.co.kr