[아시아경제 김효진 기자] JB금융그룹은 국내 금융그룹 최초로 계열사 데이터를 하나의 플랫폼에 모아 AI 기술을 접목한 그룹 통합 빅데이터 플랫폼 '데이터 허브(Data Hub)’ 를 구축했다고 25일 밝혔다.

데이터 허브는 그룹 계열사의 금융데이터와 공공데이터 등 외부 데이터를 융복합해 외부 환경과 격리된 그룹 내부의 클라우드 기술 기반을 적용, 통합적인 관점에서 데이터를 분석 할 수 있는 빅데이터 플랫폼이다.

JB금융은 계열사들이 데이터 허브를 통해 기존의 영업점, 고객센터, 인터넷 및 모바일 채널에 흩어져 있던 고객 데이터를 한번에 분석해 기존 대비 최대 56배 빠르게 분석 업무를 진행할 수 있게 됐다고 설명했다.

전북은행, 광주은행, JB우리캐피탈 등 계열사들은 데이터 허브를 통해 취합된 데이터에 AI 기술을 적용해 보다 정교한 고객 맞춤형 금융 비스를 제공할 계획이다.

