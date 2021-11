SKT가 판 깔자, 대학 AI인재 날았다…AI펠로우십 성료

[아시아경제 조슬기나 기자] SK텔레콤은 산업 현장 중심의 연구과제를 통해 인공지능(AI) 분야 미래 인재들을 육성하는 SKT AI 펠로우십(SKT AI Fellowship) 3기 과정을 성공적으로 마무리했다고 밝혔다.

AI 펠로우십은 대학(원)생들이 실제 기업에서 근무하는 개발자들의 현실적인 피드백과 연구비 지원을 통해 AI 전문가로 성장할 수 있도록 돕는 멘토링 프로그램이다.

올해 AI 펠로우십 3기로 활동한 총 11개 팀 32명의 학생들은 최근 서울 SK텔레콤 본사에서 연구 성과를 공유했다. 지난 6월 15대 1의 경쟁을 뚫고 프로그램에 참여한 학생들은 지난 5개월 동안 SK텔레콤 사내 전문가의 멘토링을 받으며 AI 실무 과제를 직접 해결했다.

AI 펠로우십 참여 학생들은 ▲알고리즘이 실제 서비스가 되는데 필요한 과정을 배울 수 있었던 점 ▲고가의 그래픽 카드 구매 등에 쓸 수 있도록 연구비가 지원되어 도움이 된 점 ▲AI 개발은 물론 향후 진로에 대한 조언을 아끼지 않은 멘토들의 지도와 육성 등을 이번 프로그램의 좋았던 점으로 꼽았다.

SK텔레콤은 팀별 성과에 따라 연구비를 포상으로 지급했으며, AI 펠로우십 참가자가 추후 SK텔레콤 채용에 지원할 경우 혜택을 제공할 계획이다.

올해로 3기를 맞은 AI 커리큘럼은 대학(원)생 개발자들이 SK텔레콤의 비즈니스 현장에서 필요로 하는 연구과제를 설정하는 과정부터 AI 서비스 수준의 결과물을 내놓는 단계까지 체계적으로 지원했다.

AI 커리큘럼 멘토들에 따르면, 학생들은 창의적인 시각이 담긴 아이디어를 제시하고 학업과 프로젝트를 병행하는 환경 속에서도 열정을 다해 높은 수준의 성과를 달성했다. 그 결과, 실제 비즈니스 환경에 적용이 가능한 수준의 서비스를 제안해 SK텔레콤 사업부서들이 서비스 개선에 기여했다고 평가되고 있다.

우수 연구팀으로는 4개 팀이 선정됐다. 대국경북과학기술원(DGIST) 팀은 고성능 GPU가 없는 하드웨어의 제약 속에서도 스마트팩토리에 적용되는 비전AI(영상 분석 인공지능) 응용 기술을 개발했다.

연세대학교 학생들로 구성된 팀은 스마트팩토리에서 변칙적인 상황을 감지할 수 있는 AI 모델을 개발했다. 오경보를 줄이고, 기존 모델에 비해 예측 성능도 향상시키는 등 우수한 성과를 거뒀다.

한양대학교 학생들은 IPTV의 디지털 방송 화질을 개선할 수 있는 미디어 복원 기술을 연구해 색상 왜곡이나 깜빡임 현상을 제거하는 알고리즘을 개발했다. 사업부서의 고민을 바탕으로 새로운 접근방법을 선택해 기존 서비스를 개선하는데 기여했다.

동덕여자대학교, 서강대학교, 숙명여자대학교 학생들로 구성된 팀은 딥러닝을 기반으로 2D와 3D의 장점을 접목, 가상랜 서비스와 메타버스 서비스 등에 활용할 수 있도록 하는 솔루션을 개발했다.

신상규 SK텔레콤 기업문화담당은 “역량 있는 대학생과 대학원생들의 참여로 SKT AI 펠로우십의 연구 수준이 해마다 발전하고 있다”며, “SK텔레콤이 미래 AI 인재들과 함께 성장할 수 있도록 지원 프로그램을 발전시켜 나갈 계획”이라고 말했다.

조슬기나 기자 seul@asiae.co.kr