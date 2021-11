삼성 라이프스타일 TV '더 프레임', 밀리언셀러 등극

올해 누적 판매량 100만대 돌파

'아트 스토어' 통해 전 세계 유명 작품 1500여점 감상

[아시아경제 김흥순 기자] 삼성전자는 라이프스타일 TV '더 프레임'이 올해 누적 판매량 100만대를 돌파하며 '밀리언셀러'로 등극했다고 25일 밝혔다.

더 프레임은 전용 아트 구독 플랫폼 '아트 스토어'를 통해 전 세계 유명 미술 작품과 사진 1500여점을 감상할 수 있는 TV다. 북미와 유럽을 중심으로 꾸준히 판매량이 증가하고 있다.

코로나19로 집에서 머무는 '집콕' 트렌드가 장기화되면서 다양한 콘텐츠를 소비하려는 수요가 늘고 있다. 이에 따라 TV를 단순히 가전제품이 아닌 하나의 인테리어 소품으로 활용하고자 하는 트렌드가 형성되면서 더 프레임에 대한 관심이 높아진 것으로 보인다고 삼성전자는 분석했다.

더 프레임은 2017년 첫 출시 이후 소비자 취향과 라이프스타일을 반영해 계속 진화해왔다. 2021년형 더 프레임은 기존 대비 절반 가까이로 슬림해진 24.9㎜의 두께와 다양한 색상의 액자형 베젤로 공간과의 조화를 한층 높였다. 소비자들은 화이트·티크·브라운 색상의 '플랫 베젤'과 화이트·브릭레드 색상의 각진 '챔퍼 베젤' 중 취향에 따라 선택할 수 있다. 챔퍼 베젤은 55·65형에만 적용이 가능하다. 또 지난 7월에는 85형 초대형 모델을 선보이며 32형에서 85형까지 다양한 사이즈의 라인업을 갖췄다.

이 밖에 개인 사진이나 이미지를 저장할 수 있는 용량도 기존 500MB에서 6GB로 확대해 최대 1200장의 사진을 4K 화질로 저장할 수 있다.

성일경 삼성전자 영상디스플레이사업부 부사장은 "더 프레임은 전통적인 TV의 개념에서 벗어나 공간의 가치를 높이고, 소비자의 일상을 더욱 풍요롭게 만들고 있다"며 "앞으로도 소비자들의 취향과 라이프스타일을 반영해 디자인과 기능을 혁신하고 유명 미술관, 작가와의 협업도 확대해 나갈 계획"이라고 말했다.

김흥순 기자 sport@asiae.co.kr