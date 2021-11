메타버스로 만나는 취업콘서트!...양천구 ‘방구석 1열 랜선 job담’ 개최

[서울시 자치구 뉴스]양천디지털상상캠퍼스 광역일자리 카페, 27일 메타버스 활용 취업콘서트 개최 현직자가 들려주는 취업팁, 질의응답 통해 청년 구직자에게 실질적 도움 제공...중랑구 일자리 사업 참여 어르신 2216명 모집... 광진구, 2022년 장애인일자리사업 참여자 129명 모집

[아시아경제 박종일 기자] 양천구(구청장 김수영)가 27일 청년 구직자를 대상으로 메타버스 플랫폼(게더타운)을 활용한 취업콘서트 ‘방구석 1열 랜선 job담’을 진행한다.

코로나19 장기화로 기업들이 취업문을 꽁꽁 걸어잠그면서 ‘취업 빙하기’라는 용어가 등장할 만큼 청년들은 심각한 취업난을 겪고 있다.

이에 양천구는 올해 5월 서남권을 대표하는 광역일자리카페를 새롭게 개소하면서 양천구 뿐 아니라 강서 · 구로 등 서남권에 거주하는 청년들의 취업을 돕기 위해 취업특강, 1:1 멘토링, AI 면접 서비스 등 다양한 취업역량 강화 프로그램을 제공하고 있다.

이번 취업콘서트 ‘방구석 1열 랜선 job담’은 최신트렌드로 각광받고 있는 메타버스 플랫폼과 취업을 접목해 청년들에게 실질적인 취업팁을 알려주기 위해 마련됐다.

‘방구석 1열 랜선 job담’에서는 취업 유튜버 ‘필승 NCS’가 알려주는 ‘공기업 취업 설명회’를 비롯 채용시장에서 현직 면접관으로 활동 중인 이남희 대표(나미 콘텐츠)와 양천디지털상상캠퍼스 멘토단이 참여하는 그룹 멘토링 등을 통해 청년 구직자들의 취업 관련 궁금증을 해소할 예정이다.

취업콘서트는 11월27일 오후 2시부터 5시까지 실시간 비대면 강의로 진행된다. 참여 신청은 양천상상캠프 홈페이지에서 접수하면 된다. 사전 신청자는 온라인 링크를 문자로 안내받게 된다.

김수영 양천구청장은 “역대급 고용 한파에 힘들어하고 있을 우리 청년들의 구직활동을 응원하기 위해 이번 취업콘서트를 준비했다”면서 “메가트렌드인 메타버스를 활용해 소통의 장을 마련한 만큼 알토란 같은 취업팁을 통해 청년구직자들에게 의미있는 시간이 되길 바란다”고 말했다.

중랑구(구청장 류경기)가 오는 12월6일부터 12월17일까지 내년도 일자리 사업에 참여할 어르신을 모집한다.

어르신 일자리 사업은 매년 어르신 사회활동 지원의 일환으로 근로능력이 있는 저소득 어르신들의 소득공백을 예방하고 복지 사각지대를 해소하기 위해 마련된 사업이다.

올해는 8개 기관에서 ▲청소관리관 ▲노노케어 ▲경로당중식도우미 ▲초등학교급식도우미 ▲경륜전수활동 ▲도서관지원봉사 등 총 33개 사업으로 진행되며, 모집인원은 작년보다 270명이 늘어 2216명이다.

거주하는 만 65세 이상 기초연금 수급자면 신청이 가능하고, 일부 사업의 경우 만 60세 이상 어르신도 가능하다. 참여를 원하는 어르신은 신분증과 주민등록등본을 지참해 사업을 수행하는 복지관이나 동 주민센터로 방문해 신청할 수 있다.

사업기간은 내년 2월부터 12월까지며 급식도우미 등 공익형 사업에 참여하는 어르신의 경우 월 30시간 이상 근무하면 월 27만원의 활동비를 지원받을 수 있다.

류경기 중랑구청장은 “근로능력이 있는 어르신들이 일자리 사업에 참여해 활기찬 노후생활을 이어가실 수 있기를 바란다”며 “앞으로도 어르신들의 사회참여 기회를 확대할 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.

광진구(구청장 김선갑)가 ‘2022년 장애인일자리사업’ 에 참여할 장애인 근로자를 모집하고 있다.

이 사업은 장애인복지법 및 동법 시행령에 따라 취약계층인 장애인에게 공공일자리를 직접 제공함으로써 사회참여 기회를 확대하고, 소득 보장을 통해 자립 생활을 돕기 위해 마련됐다.

참여자 모집 기간은 오는 12월1일까지로, 서울시에 거주하는 만 18세 이상의 장애인복지법상 등록된 미취업 장애인이면 지원 가능하다.

모집인원은 총 129명으로, 2021년보다 19명 늘렸다. 상세 모집인원은 전일제 46명, 시간제 30명, 복지일자리 53명이다.

급여는 2022년 최저임금 기준(시간당 9160원)을 적용한다. 일 8시간, 주 5일 근무하는 전일제의 경우 월 191만4440원을 지급, 일 4시간, 주 5일 근무하는 시간제의 경우 월 95만7000원을 지급한다. 복지일자리는 주 14시간, 월 56시간 근무하며 월 급여는 51만2960원이다.

참여를 원하는 경우 광진구 사회복지장애인과로 신분증 등 관련 서류를 지참한 후 방문 접수하면 된다.

구는 모집기간이 종료된 후 1차 서류심사와 2차 면접을 거쳐 참여자를 선정한다. 선정 결과는 12월15일 구 홈페이지에 게시하고 개별적으로도 통보할 예정이다.

선발된 참여자들은 구청 및 동주민센터, 장애인 복지기관 등에 배치돼 내년 1월1일부터 12월31일까지 근무한다. 근로 분야는 ▲행정도우미 ▲급식도우미 ▲복지서비스 지원 ▲환경정리 등이다.

김선갑 광진구청장은 “코로나19의 장기화로 인해 취업이 더욱 어려운 장애인에게 도움을 주고자 올해보다 19명 늘어난 인원으로 2022년 장애인일자리사업을 추진한다”며 “앞으로도 취약계층이 근로 기회를 보장받고 안정된 생활을 꾸려나갈 수 있도록 최선을 다해 지원하겠다”고 말했다.

