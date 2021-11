경기도, 온라인 여론조사 패널 모집

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 경기도가 다음 달 24일까지 '경기도 온라인 여론조사 패널'을 새로 모집한다.

온라인 여론조사 패널은 도에서 운영하는 여론조사 누리집에 가입한 뒤 온라인 여론조사나 투표에 참여하는 일을 하게 된다.

모집 대상은 경기도, 서울시, 인천시에 거주하는 만 14세 이상 시민이다. 도는 모집 기간 중 가입한 신규 패널 250명을 추첨해 경품을 지급한다.

도는 생활ㆍ경제ㆍ일자리 등 다양한 분야의 온라인 조사 및 투표를 연간 30회 이상 실시하고, 여기에서 수렴된 도민 의견을 정책에 반영하고 있다.

새로운 조사가 시작되면 패널들에게 휴대전화 문자와 전자우편으로 알려준다.

패널들은 휴대전화 또는 PC로 언제 어디서나 간편하게 조사에 참여할 수 있다. 참여자들에게는 조사 건마다 추첨을 통해 경품을 지급한다.

이강희 도 홍보콘텐츠담당관은 "경기도 온라인 여론조사를 통해 모인 도민들의 의견이 경기도를 변화시키는 밑거름으로 활용될 수 있도록 여론조사 홈페이지를 더욱 활성화해 더 많은 의견을 수렴하겠다"고 전했다.

