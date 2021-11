이스라엘, 모로코와 국방협력…아랍 국가와는 처음

[아시아경제 권재희 기자] 이스라엘이 아랍권 국가로는 처음으로 모로코와 국방 분야에서 협력하기로 했다고 현지 언론이 24일(현지시간) 보도했다.

모로코 수도 라바트를 첫 공식 방문한 베니 간츠 이스라엘 국방부 장관은 이날 압델라티프 로우디이 모로코 국방부 장관과 국방 분야 협력을 위한 양해각서에 서명했다.

이스라엘이 아랍권 국가와 안보 협력, 정보 교환, 무기 거래를 포함한 국방 분야 전반에 걸쳐 협력하기로 한 것은 이번이 처음이다.

모로코는 아랍에미리트(UAE), 바레인 등과 함께 도널드 트럼프 전 대통령 재직 당시 미국의 중재로 이스라엘과 관계를 정상화한 아랍권 국가 중 하나다.

당시 미 행정부는 이스라엘과 관계 개선 조건으로 서사하라 영토에 대한 모로코의 영유권 주장을 인정하겠다고 약속한 바 있다.

간츠 장관은 성명을 통해 "이번 양해각서 체결은 매우 중요하다"며 "이제 (모로코와) 아이디어를 교환하고, 그곳에 이스라엘의 무기를 수출할 수 있게 됐다"고 의미를 부여했다.

