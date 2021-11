[아시아경제 유현석 기자] 네이버페이가 30분 동안 결제 장애를 일으켰다.

24일 정보기술(IT)업계에 따르면 이날 오후 6시10분께부터 약 35분간 네이버페이로 주문을 시도한 사용자들이 결제 오류로 불편을 겪었다.

당시 결제 단계에서 '주문결제 진행중입니다'란 문구가 화면에 노출됐으나 실제로는 정상적으로 결제가 되지 않았다. 장애는 오후 6시45분께 복구 완료됐다.

네이버는 주문서 스크립트에 오류가 있었다고 설명했다.

유현석 기자 guspower@asiae.co.kr