광주도시철도공사 ‘2021 탄소중립 녹색경영대상’ 수상

[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 광주도시철도공사(사장 윤진보)는 지난 23일 ‘2021 탄소중립 녹색경영대상’에서 기관표창을 수상했다고 24일 밝혔다.

‘녹색경영대상’은 녹색경영 확산을 목적으로 산업통상자원부와 환경부가 공동 주관하는 정부 포상이다. 2006년부터 녹색경영 추진 및 환경산업에 기여한 기업과 단체, 유공자에게 매년 수여하고 있다.

공사는 지난 4월 전국 도시철도 운영기관 최초로 ‘ESG 경영 선포식’을 갖고, 친환경·사회적 가치·투명경영을 위해 112개 ESG 경영과제를 선정해 추진하는 등 지속가능한 성장에 노력해온 공로를 인정받았다.

특히 심각해지는 기후변화에 적극 대응, 대중교통 활성화를 중심으로 한 탄소중립 실현을 위해 지하철-자전거 등 생태교통 연계 시스템 구축, 임신부 및 다자녀 가정의 도시철도 운임지원 등 활발한 활동을 펼쳐왔다.

또한 개통 이후 꾸준한 녹색경영을 통해 축적해온 친환경 노하우를 사회와 공유하는 재능기부 그린 나눔 재능기부, 문화 프로그램 추진 등을 통해 시민과 함께 하는 녹색사업을 펼치고 있다.

윤진보 사장은 “ESG 경영을 통해 시민과 함께 지속가능한 성장을 향해 달려온 노력을 인정받게 돼 기쁘다”면서 “2045 탄소중립 광주 구현에 기여하도록 더욱 최선을 다 하겠다”고 말했다.

호남취재본부 윤자민 기자 yjm3070@asiae.co.kr