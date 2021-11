글로본, 200억원 규모 5회차 CB 발행

[아시아경제 유현석 기자] 글로본 글로본 019660 | 코스닥 증권정보 현재가 4,000 전일대비 10 등락률 -0.25% 거래량 362,489 전일가 4,010 2021.11.24 15:30 장마감 관련기사 글로본, 세계3대 탱커선사 Navig8와 플라즈마 수소리포머 개발 추진글로본·그린사이언스 "마이크로웨이브 플라즈마 발전소 완공"[특징주]글로본, 그린사이언스 경영인 사내이사 선임에 ‘강세’ close 은 타법인 증권 취득을 위해 200억원 규모의 5회차 전환사채(CB)를 발행한다고 24일 공시했다. 사채 만기일은 오는 2024년 11월30일까지다. 전환가액은 4010원이며 표면과 만기 이자율은 각각 0%, 3.0%다. 전환 청구 기간은 내년 11월30일부터 2024년 10월30일까지다.

