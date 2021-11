ESG컨소시엄, e-모빌리티 체험의 장 마련

[아시아경제 김종화 기자] 라스트마일 관련 스마트 모빌리티 전문기업들로 구성된 'ESG 컨소시엄'은 24일 경기도 안양시 평촌공고에 초소형 전기차 등 e-모빌리티 '체험의 장'을 마련했다.

메쉬코리아 부릉, 캐스트프로, 휴네이트, 청년모빌리티 등 16개 기업들이 함께하고 있는 ESG 컨소시엄은 이날 초소형 전기차, 배터리 교환형 전기이륜차, 전기자전거, 전기차 충전기, 서비스 플랫폼 등 각 참여 기업들이 친환경 스마트 모빌리티 기기들을 참가자들이 직접 체험해볼 수 있도록 했다. 이는 지난 17일 공공배달앱서비스 '배달특급'을 운영하고 있는 경기도주식회사와 협약을 체결한 이후 본격적인 경기도내 시범 사업 추진을 위한 포석이다.

체험 행사와 '지속 가능한 청년일자리 창출과 지역경제 활성화'라는 주제발표와 토론, 사물인터넷기반 친환경 모빌리티산업 육성을 위한 한국지능형 사물인터넷협회와 업무협약, 평촌공고와 산학융합지원센터 설립 추진을 위한 엄무협약 체결 등도 함께 추진됐다.

특히 평촌공고와의 업무협약을 통해 컨소시엄 참여 기업들은 각종 모빌리티 기기와 현장에서 사용중인 다양한 장비를 체험할 수 있는 기회를 제공하고 졸업후 취업의 기회를 제공하게 된다. 평촌공고 측은 각종 모빌리티 기기를 체험할 수 있는 장소 제공 등 지원활동을 하게 된다.

김종배 ESG컨소시엄 대표는 "학생들과 교직원들에게 산업현장에서 필요로 하는 인재가 무엇인지를 체험하게 함으로써 준비된 청년일꾼으로 성장할 수 있도록 하고 싶었다"면서 "배달특급과의 협력을 통해 친환경 운송 수단 도입 확대로 환경도 살리고 지역 경제 발전에도 도움이 될 수 있기 바란다"고 전했다.

김기호 평촌공고 교장은 "실업계 고등학교의 미래를 준비하는데 큰 도움이 될 것 같다"면서 "이번 행사를 계기로 적극적인 산학협동 체제를 만들어 산업계가 요구하는 현장형 인력을 양성해 나갈 것"이라고 말했다.

