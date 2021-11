[아시아경제 유현석 기자] 카카오게임즈 카카오게임즈 293490 | 코스닥 증권정보 현재가 96,300 전일대비 100 등락률 -0.10% 거래량 2,682,331 전일가 96,400 2021.11.24 15:30 장마감 관련기사 주가 주춤해도 게임株 골라 담은 外人주린이도 수익내는 '신기한 카톡방'의 등장뒷심 떨어진 증시…코스피 3000선 놓고 공방 close 는 게임과 신사업 연계 속도 제고를 위해 플랫폼 및 콘텐츠 개발과 유통 사업을 영위하는 애드페이지를 소규모 형태로 흡수합병하기로 결정했다고 24일 공시했다.

회사 측은 "카카오게임즈는 애드페이지의 지분 100%를 소유할 예정으로 합병 후 사업 일체를 승계하게 된다"며 "합병으로 인해 발행되는 신주는 없다"고 설명했다. 이어 "합병 완료 후 카카오게임즈의 최대주주 소유주식 및 지분율 변동은 없다"고 덧붙였다.

유현석 기자 guspower@asiae.co.kr