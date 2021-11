[아시아경제 유현석 기자] 파크시스템스 파크시스템스 140860 | 코스닥 증권정보 현재가 142,600 전일대비 500 등락률 -0.35% 거래량 37,366 전일가 143,100 2021.11.24 15:30 장마감 관련기사 [e공시 눈에띄네]코스닥-28일[클릭 e종목] “파크시스템스, 아쉬운 3분기 실적”파크시스템스, 원자현미경 반도체 후공정에서 전격 채택…"수주 이어져" close 는 일본의 호야와 29억8500만원 규모의 산업용 원자현미경 NX-Mask 납품 계약을 체결했다고 24일 공시했다. 최근 매출액의 4.2%에 해당하는 금액이며 기간은 오는 2022년 11월22일까지다.

유현석 기자 guspower@asiae.co.kr