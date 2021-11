성명, 사과하러 와서 폭탄주…앞뒤 맞지 않는 해명 분노

[아시아경제 호남취재본부 정승현 기자] 더불어민주당 목포지역위원회(지역위원장 김원이)는 24일 국민의힘 윤석열 대통령 후보에 대한 비판 성명을 발표했다.

지역위는 성명을 통해 윤 후보가 전두환 전 대통령 옹호발언과 반려견 사과, 목포서 지역민들과의 만찬 및 밥값 대납에 대한 논란에 대해서 수사당국의 신속하고 엄정한 조사와 조치를 해야 한다고 주장했다.

지역위는 지역방송사와 언론사를 통해 보도된 윤 후보의 식사비 대납에 대해서도 국민의힘 김병민 대변인의 주장은 언론보도와 상이하다는 입장이다.

또 지역위는 “진실은 하나이고 명확해야 한다”며 “목포시민은 진실은 원하고 있고, 그에 대한 합당한 조치를 촉구하고 있다”고 지역상황을 대변했다.

호남취재본부 정승현 기자 koei34@asiae.co.kr