[아시아경제 박혜숙 기자] 해양경찰청은 24일 부산 강남조선소에서 200t급 경비정 4척의 진수식을 열었다.

이날 처음 바다에 띄운 경비정들은 1990년대 건조돼 선령이 26년 이상된 노후 함정을 대체해 건조됐다.

경비정은 배수 톤수 250t·길이 43m·폭 7m로, 이 중 2척은 바닷물을 빨아들여 뿜어내는 워터제트 장치가 장착돼 최대 시속 55㎞로 운항할 수 있다. 나머지 2척은 프로펠러 추진 방식으로 최대 시속 50㎞까지 낼 수 있는 경비정이다.

모두 첨단장비를 탑재한 최신예 경비정으로 연안 해역에서 사고 수색·구조, 해상 화재 진압, 선박 단속 등의 임무를 수행하게 된다.

해경청은 이 경비정들을 내부 격실 공사 등 나머지 공정이 끝나는 내년 5월께 동해·포항·부안·목포 해역에 각각 배치할 예정이다.

