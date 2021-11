[아시아경제 호남취재본부 박진형 기자] 광주지방조달청(청장 김공진)은 24일 지역 중소·벤처기업을 초청해 혁신조달제도 설명회를 갖고, 애로 및 건의사항을 청취했다.

이번 설명회는 지역 중소·벤처기업의 공공조달시장 진출 지원을 위하여 마련된 것으로 혁신조달지원센터 선임전문원의 혁신조달제도에 대한 설명과 혁신제품으로 지정된 기업의 사례발표를 통해, 보다 실질적이고 구체적인 지원 방안 등이 논의됐다.

이날 설명회에 참석한 기업들은 무엇보다, 혁신제품에 대한 홍보 강화 및 판로 지원 등 조달청의 적극적인 역할을 주문했다.

김공진 광주조달청장은 “설명회에서 논의된 사항들이 제도 개선에 적극 반영되도록 하겠다”면서 “우리지역 중소·벤처기업이 성공적으로 공공조달시장에 진출해 성장할 수 있도록 조력자 역할에 최선을 다 하겠다“고 말했다.

