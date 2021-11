인천시, 내달 '인천발 KTX 비전' 선포식…전국 반나절 생활권 구축

2025년 개통…부산·목포 2시간대 주파

[아시아경제 박혜숙 기자] 인천시는 다음 달 7일 수인선 송도역 일원에서 인천발 KTX 비전 선포식을 연다.

시는 인천발 KTX를 시작으로 인천국제공항까지 철도를 연결해 '대한민국과 세계를 잇는 국제도시 인천'을 만들겠다는 비전을 시민과 공유하기 위해 이번 행사를 기획했다.

인천은 역사적으로나 지리적으로도 대한민국의 핵심적인 교통요충지였다. 최초의 철도(경인선)와 고속도로가 인천에서 시작됐고, 세계를 향하는 관문 국제공항도 인천에 위치해 있지만 아직까지 KTX가 연결되지 않은 유일한 광역시다.

이에 2016년도 제3차 국가철도망구축계획에 인천발 KTX를 반영했으며, 2025년 개통을 목표로 지난해 12월 공사를 시작했다.

인천발 KTX는 기존 수인선을 활용해 송도역을 출발, 경기 안산 초지역과 화성 어천역을 거쳐 경부고속철도에 연결하는 사업으로 총 4238억원이 투입된다.

인천발 KTX가 개통하면 인천에서 부산까지 2시간 29분, 목포까지는 2시간 10분이 소요될 예정이다. 현재 서울역이나 광명역까지 가서 KTX를 이용할 때와 비교하면 약 1시간 30분을 절약할 수 있다.

아울러 인천에서 강릉을 잇는 경강선의 월교~판교 구간도 지난 달 착공됐으며, 2027년이면 송도~강릉 간 KTX이음이 운행돼 1시간 50분이면 강릉까지 이동할 수 있다.

이처럼 전국 반나절 생활권 구축이 가능해지면서 인천의 교통여건은 더욱 향상될 전망이다.

인천시 관계자는 "인천은 공항과 인천항, 그리고 곧 개통할 인천발 KTX 등 뛰어난 접근성과 교통 인프라를 바탕으로 대한민국을 세계로 잇는 명실상부한 세계 대표 국제도시로 성장할 것"이라고 밝혔다.

